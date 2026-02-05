¿Dónde ver el nuevo video de Taylor Swift antes de que llegue a YouTube?

Taylor Swift estrenará el video de “Opalite” en Spotify y Apple Music el 6 de febrero y en YouTube el 8, junto con un vinilo de edición limitada.

Una vez más, Taylor Swift les da a sus fans una razón para celebrar. El día de ayer 4 de febrero, a través de la cuenta de Instagram Taylornation, se anunció que la cantante lanzará un segundo video musical de Opalite, que forma parte de su último álbum Life of a Showgirl.

Según se informó en el sitio web oficial, la premiere del video será vía Spotify y Apple Music a las a las 7 a.m. (hora de México) este viernes 6 de febrero. Una cuenta regresiva en el mismo portal ha aumentando la expectativa entre los fans, ansiosos por ver el próximo video del exitoso álbum.

Detalles del estreno y lanzamiento en YouTube

Tras el estreno en Spotify y Apple Music, el video musical de Opalite estará disponible en YouTube el domingo 8 de febrero. Sin embargo, aún no está claro si dicha versión será la misma que se mostró durante la fiesta de lanzamiento teatral del álbum o si se tratará de una nueva propuesta.

Durante el lanzamiento inicial del álbum, Taylor Swift presentó el video del sencillo principal, The Fate of Ophelia, en cines antes de subirlo a YouTube dos días después. Los fans tendrán que estar atentos para descubrir si el video de Opalite ofrecerá imágenes nuevas o si replica lo que se mostró en la pantalla grande.

Instagra

Life of a Show Girl

The Life of a Showgirl ha tenido un éxito notable desde su lanzamiento el 3 de octubre del 2025. El álbum debutó en el puesto No. 1 del Billboard 200 y se mantuvo allí durante 12 semanas, demostrando el dominio constante de Swift en la industria musical.

Opalite, por su parte, se convirtió en uno de sus sencillos más exitosos, alcanzando el puesto No. 2 en el Billboard Hot 100. Con el lanzamiento de su video musical, Swift continúa manteniendo a sus fans comprometidos mientras celebra el impacto continuo del álbum.

Instagram

¿Por qué primero Spotify y Apple Music?

La decisión de estrenar primero el video de Opalite en Spotify y Apple Music podría estar influenciada por los cambios recientes en el sistema de medición de YouTube. En diciembre, YouTube anunció que dejaría de incluir sus datos de reproducciones en todas las listas de Billboard.

Esto ocurrió después de que Billboard implementara una nueva metodología que ahora favorece las reproducciones de suscripción sobre las que incluyen publicidad. La proporción actualizada entre reproducciones pagadas o por suscripción y las financiadas con anuncios es de 1 a 2.5, reducida desde la proporción anterior de 1 a 3, reflejando las nuevas formas en que las personas consumen música y los mayores ingresos que generan las suscripciones.

Instagram

Vinilo de edición limitada para los fans

Además del video musical, Swift también anunció la venta de un sencillo en vinilo de 7 pulgadas de Opalite en edición limitada. El vinilo está disponible en preventa en su tienda web oficial hasta el 6 de febrero a las 6:00 p.m. (hora de México) o hasta agotar existencias. Se espera que los envíos comiencen alrededor del 9 de febrero, ofreciendo a coleccionistas y fans una forma tangible de celebrar la canción junto con sus nuevos visuales.