Domingo con posibles lluvias por frente frío número 34

El frente frío núm. 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el norte y noreste de México, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos y vientos con rachas fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con probabilidad para la formación de torbellinos en zonas de Coahuila y Nuevo León; además de generar un refrescamiento de las temperaturas en el noroeste y norte del país.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá escasa probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso en el resto del territorio nacional, sin embargo, durante esta noche y la madrugada del domingo, se mantendrá el ambiente frío a fresco sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua y Coahuila.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chihuahua, Durango y Zacatecas; con posible formación de torbellinos: Coahuila (norte y noreste) y Nuevo León (norte); y de componente sur: Tamaulipas.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

