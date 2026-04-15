“Disturbio eléctrico” deja sin servicio tramo Copilco-Universidad de Línea 3 del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que ofrece servicio provisional en la Línea 3, de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo, debido a un disturbio eléctrico ajeno a sus instalaciones.

Cerca de las 18:30 horas el Metro informó que la Línea 3 operaba de manera parcial de Indios Verdes a Coyoacán, debido a “un disturbio eléctrico” en el exterior de las instalaciones, por lo que inicialmente el servicio había sido suspendido en el tramo Viveros-Universidad.

Precisó que el incidente dejó sin energía el tramo Universidad–Copilco, por lo que técnicos trabajan en su reparación.

La falla obligó a que pasajeros de un convoy fueran desalojados y tuvieran que caminar por la zona de vías en la penumbra, con apoyo de personal de Protección Civil y Seguridad Industrial, que los guió hacia los andenes.

El organismo detalló que el tramo de Miguel Ángel de Quevedo a Universidad es cubierto con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

Alrededor de las 6 de la tarde los usuarios permanecían a pie de las escaleras que bajan al andén en la estación Universidad y en los torniquetes impidieron el acceso a los pasajeros para evitar aglomeraciones. Luego de una hora de espera los usuarios fueron desalojados por elementos de la SSC, quienes sólo informaron que no habría servicio y la estación debía quedar vacía.

A gritos, los policías sacaron a las personas de manera negligente, ya que la única salida fue al paradero de camiones. Algunos usuarios se quedaron unos momentos varados dentro de la estación.

Algunas personas comentaron que el paro fue a causa de un corto circuito que ya estába siendo atendido. La estación Copilco también fue cerrada.