Dirigente nacional de Morena acusa al PRI de ser los responsables de que EE.UU. los investigue

En Saltillo, Coahuila, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de denunciarlos ante el gobierno de Estados Unidos para que “los viniera a investigar”.

La mafia del poder, encabezada por @alitomorenoc, presidente del @PRI_Oficial, el partido más repudiado de México, acusa en Estados Unidos a nuestro movimiento, que ha sido el más votado de la historia y el único que ha trabajado por los más pobres. Lo suyo es una solicitud… — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 6, 2026

“Que no se nos olvide qué representa el PRI, fíjense nada más, su presidente que es impresentable, el señor ‘Alito’ (Alejandro) Moreno, es un corrupto, pero acaba de ir a Estados Unidos a mandar un documento, a pedir que se nos investigue a los de Morena, cuando ellos son los responsables de la mayor corrupción del país”, dijo.

Durante un acto de campaña en apoyo a los candidatos a legisladores para los comicios del 7 de junio, y sin mencionar las acusaciones de narcotráfico que realizó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, la dirigente morenista acusó directamente a los priistas de incentivar que Estados Unidos se entrometa en México.

“Morena no tiene necesidad de cargar con el lastre del crimen organizado, es una herencia”, asegura Monreal

“Pero ¿saben qué quieren hacer los del PRI? Que vengan los vecinos del norte, un país extranjero, a entrometerse en los asuntos de México, y no se los vamos a permitir”, arengó.

Aunque la dirigente trató de motivar a los simpatizantes morenistas presentes en el acto público a que le siguieran en su discurso, solo algunos reaccionaron con aplausos.

“¿Verdad? No se los vamos a permitir porque vamos a ir juntos, no se los vamos a permitir, porque México es un país al que se le respeta, porque México es un país que se dedica a su gente”, dijo.

Esta es la segunda intervención que tiene Ariadna Montiel en apoyo a los candidatos de Morena para el Congreso de Coahuila, y la primera vez que se señala a un partido de oposición de promover investigaciones en contra de su partido.

“Así que no nos va a venir a señalar el corrupto de los corruptos, porque en Morena nuestros candidatos son honestos, trabajadores y entregados al pueblo de Coahuila”, concluyó.