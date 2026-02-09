Director de la Policía en Madera en libertad bajo reserva, vehículo tenía partes robadas

César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado manifestó que el director de la Policía Municipal de Madera se encuentra en libertad bajo reservas luego de ser detenido por la supuesta posesión de un vehículo con reporte de robo.

Explicó que al iniciarse la investigación, se determinó que no es el vehículo en su totalidad el que tiene reporte de robo, sino algunas de las partes de la unidad.

En este sentido, expresó que se habría tratado de una compra de buena fe, sin embargo, se mantiene la investigación y la aplicación de exámenes de confianza cada dos años a la Policía Municipal en general.