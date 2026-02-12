Diputados reciben minuta para reducir la jornada laboral; se prevé discutirla el miércoles en el Pleno

El Senado de la República envió a la Cámara de Diputados la minuta que reducirá la jornada laboral de 48 horas a la semana a 40 de manera gradual hasta el 2030.

Cuarenta minutos después de su aprobación en el pleno, la presidenta del recinto legislativo de San Lázaro, Kenia López Rabadán informó en sus redes sociales “que ya llegó a la Cámara de Diputados (como cámara revisora) la minuta sobre la reforma constitucional en materia de reducción de la jornada laboral de 40 horas”.

“Conforme a lo autorizado por el pleno, se turnará a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Trabajo, para continuar con el proceso legislativo respectivo”, explicó.

De acuerdo a los plazos legislativos, los diputados tienen cinco días para leer su contenido luego de ser turnada a comisiones, por lo que tras la aprobación, se prevé su discusión en el pleno el próximo miércoles.

De acuerdo a la minuta aprobada por los senadores, cuando concluya la aprobación del proyecto en el Congreso de la Unión y al menos 17 congresos locales, a partir del 1 de enero de 2027 disminuirá a 46 horas la jornada laboral; en el 2028 serán 44; en el 2029, 42 horas y en el 2030, serán 40 horas.

Diputados de la oposición han confirmado que en la discusión de la minuta presentarán reservas para impulsar que la jornada laboral considere dos días de descanso obligatorios y no uno solamente, como fue aprobada por los senadores.

El documento establece que “en ningún caso, la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras”.