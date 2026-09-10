Diputados no avalarán los 42 mil mdp que solicita el INE para 2027; definirán reducciones en rubros

Ciudad de México. La Cámara de Diputados no avalará el monto de 42 mil 274 millones de pesos solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el próximo año y definirá reducciones en rubros que no afecten su funcionamiento y el de otras instituciones, anticipó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

“Vamos a a tener que revisar el presupuesto de varios entes públicos y el INE es uno de ellos. Vamos a ser muy cuidadosos, incluso estoy hablando con los órganos internos de control de las instituciones donde podríamos tener disminución del gasto, de tal suerte que no ponga en riesgo la función que deben de desarrollar, pero se pueda ahorrar en rubros no indispensables, en este caso por parte del INE o cualquier otro por parte de las dependencias”, dijo en entrevista, en la víspera de que inicie el proceso electoral.

Como parte del paquete económico 2027, el INE solicitó a la cámara 42 mil 274 millones 541 mil 672 pesos, un incremento de 20 mil 437 millones 320 mil 91 pesos (87.6 por ciento más), respecto de lo aprobado por la cámara para este año.

Luego de que este día renunció a su cargo la secretaria general del INE, Claudia Arlett Espino, el legislador consideró que se trata de “relevos normales que se suscitan en la administración pública o en los órganos autónomos, en este caso del INE. La secretaria general ha renunciado”.

Se trata, insistió, de un relevo institucional, y si bien ocurrió horas antes de que arranque el proceso, Monreal señaló que “el INE es una institución muy grande, con estructuras muy sólidas, y aunque se retire un funcionario, se garantiza el funcionamiento del instituto.