Diputados de Morena en CDMX proponen donar un mes de sueldo en suministros básicos para Cuba

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, anunció este jueves el lanzamiento de una campaña la cual incluye la donación de un mes de sueldo de los legisladores a Cuba.

Esta iniciativa surge como respuesta ante las sanciones económicas que enfrenta la isla, las cuales han afectado su suministro energético y la disponibilidad de insumos básicos para su población.

Los diputados morenistas comunicaron su donación a través de la conferencia de prensa titulada “Solidaridad con Cuba” en el que, además, mencionaron que sus recursos serán destinados para la compra y envío de suministros médicos, alimentos y otros bienes de primera necesidad.

El anuncio fue realizado desde el Palacio Legislativo de Donceles, subrayando que la acción busca materializar los principios de apoyo internacional que promueve su movimiento.

El presidente de Morena de la Ciudad de México, Héctor Díaz-Polanco, calificó la situación como un “abuso” derivado de las decisiones de Estados Unidos que buscan “asfixiar” económicamente al país caribeño.

Además, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora de la bancada de Morena, informó que los centros de acopio y que la logística de recolección será descentralizada para facilitar la participación ciudadana.

La legisladora precisó que tanto los insumos en especie como los recursos financieros provenientes de los salarios donados serán concentrados en la sede del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, ubicada en la CDMX.

También la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, convocó a la campaña nacional de acopio.

“El Humanismo Mexicano también es solidaridad y fraternidad entre los pueblos”, se lee en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El mensaje incluye un enlace a la página del partido, donde se enlistan 204 productos solicitados por la embajada de La Habana en México.

“Aquí encontrarán la lista de medicamentos, alimentos y artículos de higiene personal requeridos en estos momentos”, señala el texto.

La convocatoria humanista, abierta para todos los mexicanos, incluye 15 equipos médicos especializados. Entre ellos, un ultrasonido de alta resolución con eco y sonda transesofágica, cuyo precio en el mercado mexicano oscila entre uno y tres millones de pesos.