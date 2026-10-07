Diputados aprueban en lo general la llamada Ley Antimemes entre acusaciones de censura

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como “Ley Antimemes”, en medio de un intenso debate entre Morena y la oposición por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión en internet.

El dictamen fue avalado con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención, con el respaldo de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). La discusión en lo particular continuó después de casi tres horas de debate en el pleno.

La reforma modifica el artículo 144 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor. Entre otros aspectos, establece nuevas obligaciones para proveedores de servicios digitales y modifica las condiciones del llamado “puerto seguro”, que actualmente limita su responsabilidad por los contenidos publicados por sus usuarios.

Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron que la reforma busca proteger los derechos de autor ante las nuevas formas de difusión digital. En contraste, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que las nuevas disposiciones podrían utilizarse para retirar contenidos y afectar la libertad de expresión y el trabajo de periodistas y creadores.

Las críticas también estuvieron relacionadas con casos y señalamientos políticos que han circulado ampliamente en redes sociales, entre ellos los relacionados con Andy López Beltrán y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Legisladores de oposición cuestionaron si las nuevas reglas podrían limitar la difusión de memes, sátiras, caricaturas y críticas hacia funcionarios públicos.

La diputada panista Kenia López Rabadán sostuvo que la reforma podría permitir sancionar a usuarios y retirar contenidos de internet, además de advertir sobre multas que podrían alcanzar millones de pesos. Desde el PRI, Ariana Rocío Rejón Lara acusó al gobierno de buscar silenciar a periodistas y creadores de contenido.

Morena rechazó que la legislación tenga como objetivo censurar memes o críticas políticas. El diputado Fabio Castellanos Polanco sostuvo que la reforma no pretende frenar la sátira, las parodias ni las expresiones políticas.

El dictamen contempla multas de entre mil y hasta 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo del tipo y gravedad de la infracción, además de sanciones adicionales para quienes reincidan. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sería el encargado de imponer las multas.

La discusión continúa en la Cámara de Diputados antes de que el proyecto pueda avanzar en el proceso legislativo. La controversia se concentra en determinar hasta dónde puede llegar la protección de los derechos de autor sin afectar la libertad de expresión en plataformas digitales.