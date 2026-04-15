Diputado y regidora del Verde cumplen reto del Croquetón; invitan al rector de la UACH, a presidenta del TSJE y al titular de Desarrollo Urbano y Ecología a sumarse

El diputado local Octavio y la regidora del Verde, Rosario Ávila, cumplieron el reto que les hizo el alcalde Marco Bonilla y cumplieron con la donación de alimento al Croquetón, esto para ayudar a perritos y gatitos en situación vulnerable.

Además, el diputado Borunda aprovechó para lanzar el reto al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alfonso Rivera Campos, a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera y al titular de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, Gabriel Valdez.

Así lo dijo Borunda Quevedo a través de sus redes sociales:

“Cumpliendo el reto que nos hizo el presidente municipal Marco Bonilla el día de ayer, aquí estamos la representación del Partido Verde en el Ayuntamiento, la regidora Rosario Ávila, un servidor, diputado en la Legislatura 68. Y aquí estamos trayendo croquetas para los lomitos que están en situación vulnerable. Invitamos a toda la ciudadanía a que se acerquen, se acerquen a ayudar a mascotas, gatos, perritos en situación vulnerable. A cambio de esta aportación se les estará entregando una plantita, un tema ecológico, que se acerquen con estas causas, los invitamos”, para luego lanzar el reto al rector de la UACH, a la presidenta del TSJE y al titular de Ecología.