En sesión ordinaria vespertina, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron 24 iniciativas para reformar y adicionar la Constitución Política, leyes y códigos federales en temas de educación, aguas nacionales, deforestación, prácticas agroecológicas, deporte, trabajo, lactancia, buró de crédito y prevención del suicidio.

También, sobre personas con discapacidad, fomento a la ganadería, defensores de derechos humanos, financiamiento para partidos políticos, ISR, casillas de elección, deporte, personas refugiadas, médicos de origen indígena e inscripción de letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados.

Licencia por menstruación dolorosa

La diputada Rufina Benítez Estrada (Morena) presentó iniciativa que reforma el artículo 72 de la Ley General de Educación, para establecer que las mujeres y personas menstruantes tendrán derecho a una licencia por menstruación dolorosa, misma que se otorgará con base en la constancia o certificado expedido por la institución de salud competente; podrá ausentarse hasta por dos días cada periodo de 28 días, con goce íntegro de sueldo. Se turnó a la Comisión de Educación.

Aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación

A la Comisión de Puntos Constitucionales se canalizó propuesta de la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (PAN) para reformar la Constitución Política, a fin de precisar que el pueblo de México, en ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que cede el aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación, y para que los tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas propiedad de la nación, requerirán, antes de la aprobación del Senado, del consentimiento de la población afectada, a través de una consulta popular.

Certificados de no deforestación

Del PVEM, el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo impulsa cambios a las leyes General de Desarrollo Forestal Sustentable y de Comercio Exterior, para incluir a la deforestación como la pérdida de la vegetación forestal por causas inducidas o naturales, así como contemplar los conceptos de productos agropecuarios, el producto forestal maderable y los subproductos agropecuarios.

Además, establecer que son atribuciones de la Federación expedir certificados de no deforestación para la exportación de productos y subproductos agropecuarios. Fue enviada a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, Comercio y Competitividad.

Prácticas agroecológicas

El diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) leyó iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural formule, dirija y supervise los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación que, bajo criterio de adopción de prácticas agroecológicas, sea garantizada a los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros. Será analizada por la Comisión de Gobernación y Población.

Presupuesto para el deporte

Yerico Abramo Masso, diputado del PRI, presentó tres iniciativas. La primera, reforma el artículo 21 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la intención de que la persona titular de la Dirección General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte procure que, en la formulación del Presupuesto, éste no sea inferior, en términos reales, al del ejercicio fiscal inmediato anterior. Fue enviada a la Comisión de Deporte.

Cobro por concepto de inscripción

La segunda, adiciona el artículo 151 de la Ley General de Educación, para que las instituciones educativas, tanto públicas como particulares, puedan realizar el cobro por concepto de inscripción al inicio de cada nivel educativo o programa de estudios, prohibir el cobro de cuotas de reinscripción o cualquier otro cargo administrativo similar por la continuidad de los estudios en ciclos subsecuentes del mismo programa, y que el cobro de reinscripción únicamente sea procedente de forma única y excepcional cuando la alumna o el alumno haya interrumpido sus estudios por un periodo igual o mayor a un ciclo escolar. Se turnó a la Comisión de Educación.

Agua residual tratada y agua de reúso industrial

Mientras que, en la tercera, busca reformar diversas disposiciones de las leyes General de Aguas y de Aguas Nacionales, a efecto de incluir los conceptos de agua residual tratada y agua de reúso industrial, así como incorporar un capitulo denominado “Suministro de agua residual tratada para usos no humanos y de la sustitución de agua potable en la industria”. Será dictaminada por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.

Reconocer figuras del Consejo Nacional de Fomento Educativo

A la Comisión de Educación se canalizó iniciativa del diputado Francisco Javier Farias Bailón (MC) que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, cuya intención es reconocer, fortalecer y garantizar el funcionamiento del servicio educativo comunitario y de las figuras educativas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, asegurando su profesionalización, condiciones de servicio y participación en la prestación del servicio educativo en comunidades rurales, indígenas y de difícil acceso.

Derecho de las personas con discapacidad a la cultura física

Para que la Federación, los estados, las dependencias de la administración pública federal, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y los sectores sociales o privados, promuevan el derecho de las personas con discapacidad a la cultura física, la diputada Catalina Díaz Vilchis (Morena), leyó iniciativa que reforma el artículo 24 y las fracciones I, II y IV de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se mandó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Periodos de descanso después del parto

Karen Yaiti Calcaneo Constantino, diputada de Morena, dio cuenta de dos iniciativas. La primera, adiciona una fracción II Ter y V Bis al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de que durante los periodos de descanso después del parto no se permita hacer trabajo de oficina en casa, ni cualquier otro trabajo ajeno a la empresa o institución a la que pertenezca la madre trabajadora, con el propósito de no interrumpir la etapa de recuperación puerperio de la madre y el cuidado de sus menores. Se remitió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Día de respeto y protección de la lactancia

La segunda, plantea declarar el 11 de mayo de cada año como “Día del Respeto y Protección de la Lactancia Materna en México”, pues este acto no tiene que ser visto como privado ni debe ocultarse, sino como un acto de amor que tiene que apoyarse y desmitificarse. Fue canalizada a la Comisión de Gobernación y Población.

Disminuir tiempo de los clientes en el buró de crédito

Por Morena, la diputada Azucena Arreola Trinidad impulsa reforma al artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con la intención de que las sociedades estén obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean proporcionados por los usuarios, correspondientes a cualquier persona física o moral, solo durante el tiempo que implique el incumplimiento del pago y diez días hábiles después de haberse incorporado el cumplimiento en el historial de cualquier persona física o moral. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

No violencia para las mujeres en el deporte

La diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez (PAN) propuso reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de perspectiva de género, para que la Conade contemple un registro oficial de los casos de violencia cometidos contra mujeres y niñas en el ámbito deportivo, orientado al diseño y evaluación de políticas públicas y a la generación de entornos deportivos seguros y el fomento de la cultura de paz en el deporte, y una distribución equitativa y progresiva del presupuesto destinado al deporte femenil y varonil. Se turnó a la Comisión de Deporte.

Expedir la Ley General de Prevención del Suicidio

Verónica Martínez García, diputada del PRI, dio cuenta de la iniciativa que expide la Ley General de Prevención del Suicidio, cuyo propósito es la protección de la salud mental y la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio, a través de la prevención, asistencia y posvención de las víctimas y sus familiares. Fue enviada a la Comisión de Salud para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Personas con discapacidad en la administración pública

La diputada Diana Castillo Gabino (PT) presentó cambios a los artículos 6 y 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de que sea facultad de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal incorporar a las personas con discapacidad en las instancias de la administración pública federal, coadyuvando para que los procesos de selección sean incluyentes y accesibles a las personas con discapacidad. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá políticas públicas para el autoempleo y capacitación. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Fomento de la ganadería de precisión y regenerativa

José Braña Mojica, diputado del PVEM, propuso expedir la Ley Federal para el Fomento de la Ganadería de Precisión y Regenerativa, cuyo objeto es fomentar, regular y promover la transición de la ganadería tradicional hacia modelos de precisión y regenerativos que garanticen la soberanía alimentaria. Asimismo, la recuperación de la salud de los suelos, la captura de carbono, el uso eficiente del agua mediante tecnología y el bienestar de las familias productoras. Se envió a las comisiones de Ganadería y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Amenazas o agresiones a defensores de derechos humanos

A su vez, la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (PVEM) planteó adicionar el artículo 20 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida pueda establecer mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y otras autoridades competentes, con el objeto de garantizar respuestas inmediatas y efectivas ante amenazas o agresiones a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y quienes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas. Fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos.

Reducir financiamiento público para partidos políticos

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará iniciativa del diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) que modifica el artículo 41 de la Constitución Política, con el objetivo de reducir el financiamiento público a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y que éste se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el “veinte por ciento” del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y no por el sesenta por ciento como se encuentra actualmente.

Utilidades para trabajadores estén exentas del ISR

EL diputado Theodoros Kalionchiz De la Fuente (PAN) presentó iniciativa, suscrita también por integrantes de su grupo parlamentario, que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que, tratándose de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ésta estará totalmente exenta del pago del ISR, sin limitación alguna. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio

El diputado Carlos Alonso Castillo Pérez (Morena) expuso cambios al artículo 259 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de que la entrega de las copias legibles de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla, que se haga a los representantes de los partidos políticos, sea en el orden de votación obtenida en la elección inmediata anterior, iniciando con el partido político o candidatura que haya recibido el mayor número de votos y continuando de manera descendente hasta aquel que hubiere obtenido el menor número de votos. Se hizo llegar a la Comisión de Comisión de Reforma Política-Electoral.

Garantizar la práctica del deporte social y juegos autóctonos

En tanto, la diputada Graciela Domínguez Nava (Morena) sugirió reformar las leyes General de Cultura Física y Deporte y de Educación, para que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno promuevan la iniciación y garanticen el acceso a la práctica del deporte social, el deporte de rendimiento y el deporte y juegos autóctonos, garantizando todas las manifestaciones y expresiones del deporte. Y se desarrollen programas educativos que reconozcan y generen la preservación de la herencia cultural de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Se canalizó a las comisiones de Deporte y de Educación.

Preservación de la unidad familiar de personas refugiadas

Rosa Irene Urbina Castañeda, diputada de Morena, planteó modificar diversas disposiciones de las leyes sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y de Migración, a fin de que las personas que reciben protección complementaria al salir de su país de origen respecto de los demás extranjeros, reciban las mayores facilidades posibles para el acceso a los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política. Además, que el Instituto Nacional de Migración priorice los casos donde se ejerza el derecho a la preservación de la unidad familiar de personas refugiadas y que reciban protección complementaria. Se turnó a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Asuntos Migratorios.

Médicos y personal de enfermería de origen indígena

A la Comisión de Salud se envió iniciativa del diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán (Morena) que plantea cambios a los artículos 79 y 93 de la Ley General de Salud, para que en el ejercicio de actividades profesionales que se requiera de los títulos profesionales o certificados de especialización, se considere a médicos y personal de enfermería de origen indígena. Propone que los programas de prestación de la salud, de atención primaria que se desarrollan en comunidades indígenas sean en conjunto con el personal médico y de enfermería de origen indígena.

Inscribir en muro el nombre “Cuitláhuac”

Herminia López Santiago, diputada de Morena, presentó una iniciativa, suscrita por la diputada Dolores Padierna Luna, para inscribir con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados el nombre “Cuitláhuac”. Se envió a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

