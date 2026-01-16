Diputada Brenda Ríos impulsa exhorto para proteger la salud y el medio ambiente en la colonia Valles de Chihuahua

Con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano y proteger la salud de las familias de la colonia Valles de Chihuahua y zonas aledañas, la diputada Brenda Ríos, junto con diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para que autoridades estatales y municipales actúen de manera inmediata frente a presuntas afectaciones ambientales provocadas por actividades de manejo de residuos en una zona habitacional.

La legisladora señaló que desde 2022 vecinas y vecinos del sector han presentado múltiples denuncias por olores fétidos, partículas contaminantes, ruido excesivo y manejo inadecuado de residuos, sin que hasta el momento exista una respuesta eficaz por parte de las autoridades competentes.

“Estamos hablando de un problema que impacta directamente en la salud, la calidad de vida y los derechos humanos de las personas. El Estado no puede ser omiso cuando hay denuncias reiteradas y hechos documentados”, afirmó la diputada Brenda Ríos.

El exhorto solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua y al Presidente Municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza, que realicen acciones inmediatas para prevenir, detener y reparar los daños ambientales, y que obliguen a la empresa Desarrollos y Servicios VIVA a cumplir estrictamente con la normatividad ambiental, urbana y de uso de suelo.

De acuerdo con la iniciativa, la empresa señalada opera en una zona clasificada como H100 Habitacional Unifamiliar, lo cual resulta incompatible con actividades de alto impacto. Además, una inspección realizada el 14 de marzo de 2025 constató el incumplimiento total de condicionamientos ambientales relacionados con el control de partículas, líquidos contaminantes, ruido y vibraciones.

La diputada subrayó que este exhorto no busca frenar la actividad económica, sino garantizar que el desarrollo urbano e industrial se realice de forma ordenada, legal y sostenible, priorizando la salud de la población.

“No es un ataque a ninguna empresa; es una exigencia para que las autoridades cumplan con su responsabilidad constitucional de proteger el medio ambiente y la salud pública”, puntualizó.

Asimismo, el Punto de Acuerdo exhorta a la Comisión de Obras Públicas del Congreso del Estado a reprogramar una reunión previamente aprobada para analizar la problemática de la laguna de lixiviados del Relleno Sanitario, la cual fue pospuesta sin nueva fecha, y solicita la presencia de autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo a PROFEPA y SEMARNAT.

Finalmente, Brenda Ríos reiteró que la defensa del medio ambiente es una prioridad legislativa y un compromiso ético con las presentes y futuras generaciones. “El derecho a un medio ambiente sano no es negociable. Es una condición básica para vivir con dignidad”, concluyó.