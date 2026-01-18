“Dios te hará millonario”: pastor pide donaciones y desata polémica

El pastor Todd Hall, bastante conocido en Estados Unidos, desató una polémica la pedir donaciones por 10 mil dólares a sus feligreses durante una conferencia.

Sobre todo por que el pastor Todd Hall aseguró que esas donaciones servirían para que Dios hiciera millonarios a los fieles.

Pastor Todd Hall afirmó que Dios haría millonario a quien donara en 90 segundos

El pastor Todd Hall da conferencias en todo Estados Unidos, la más reciente era normal hasta que aseguró que Dios haría millonario a quien donara 10 mil dólares en 90 segundos.

Literalmente, el pastor Todd Hall aseguró que “Dios mostraría su rostro a quien done 10 mil dólares en los siguientes 90 segundos”, durante una conferencia vía streaming.

No solo eso, durante la transmisión que duró 3 horas y media, señaló que esa era una orden que la había dado el propio Dios, por ello la estaba compartiendo con todos sus seguidores.

Obviamente esto desató una serie de comentarios en su contra, pues se sabe que el pastor, además de su labor religiosa, cuenta con diversas empresas.

Señalando que esta petición es solo una muestra más del cómo la religión se ha convertido en un negocio, con iglesias de alta categoría y representantes con alto poder adquisitivo.

¿Quién es el pastor Todd Hall?

El pastor Todd Hall es un reconocido conferencista de Estados Unidos, siendo conocido también como “The Praiseologist“, contando con una gran cantidad de seguidores.

Antes de encontrar su vocación en la religión, vivió gran parte de su vida en Brownsville, Brooklyn, donde estuvo expuesto a las pandillas de la época y la vida en la calle.

Fue en 1979 cuando se convirtió en pastor, fundando a lo largo de su carrera varias asociaciones religiosas como:

Shabach Ministries of Praise, Inc

The Shabach Churc

The Shabach Fellowship

Además, se convirtió en un exitoso empresario, siendo el CEO de Risky Productions y TMH Enterprises sm, dedicadas al entretenimiento en general.