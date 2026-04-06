DiDi, Uber e InDrive negocian acceso a aeropuertos con el gobierno

Ciudad de México. Las principales empresas de transporte por aplicación (DiDi, InDrive y Uber), agrupadas en la Alianza In México, sostuvieron una segunda mesa de diálogo con representantes del gobierno federal, en aras de destrabar las negociaciones que permitan el uso de estos servicios en los principales aeropuertos del país, frente a la negativa de empresas de taxi que pagan una concesión para trabajar en estas instalaciones.

Con la urgencia de acelerar “soluciones de corto plazo ante el incremento esperado en la demanda de movilidad terrestre durante el Mundial 2026; así como de largo plazo que permitan actualizar el marco regulatorio existente”, las empresas se reunieron con funcionarios de la Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Gobernación (SEGOB), la Guardia Nacional (GN) y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Aún sin una propuesta concreta sobre la mesa, el gremio enfatizó la urgencia de contar con reglas claras que garanticen la libre competencia y el derecho de los usuarios a elegir cómo trasladarse desde las terminales aéreas”, destacó la Alianza In México, al dar a conocer que se dio esta segunda reunión.

La agrupación consignó que las autoridades coincidieran en la urgencia de contar con medidas a corto plazo debido a la alta demanda que se espera durante la realización del magno evento futbolístico que se llevará a cabo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además, se platicó sobre soluciones a largo plazo que permitan actualizar el marco regulatorio existente.

DiDi, InDrive y Uber, que conforman la Alianza In México, entregaron por escrito los elementos mínimos que se requieren para lograr dichas soluciones, destacando salvaguardar la seguridad de los usuarios y conductores, así como las condiciones de accesibilidad para los mismos.

“Alianza In México reitera su disposición para encontrar una solución que modernice el marco normativo del ecosistema de movilidad en los aeropuertos, en donde todas las alternativas para los usuarios estén debidamente integradas y en concordancia con la transformación digital que México y el mundo viven de manera permanente”, destacó el comunicado.

Las empresas mencionaron que quedarán atentas a la siguiente convocatoria de las autoridades, que está prevista para antes del 15 de abril de este año, y aseguran que confían en que este proceso de diálogo derivará en acuerdos que fortalezcan la experiencia de los usuarios, la certeza operativa para los conductores y la competitividad del sistema de movilidad del país.