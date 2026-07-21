Día Mundial del Perro; Chihuahua tiene 1.3 millones de perritos en hogares

El Centro de Información Económica y Social (CIES) conmemora el Día Mundial del Perro, destacando la importancia de los animales de compañía en los hogares chihuahuenses y compartiendo información estadística sobre su presencia en el estado.

Según los análisis de datos 2 de cada 3 hogares en Chihuahua cuentan con al menos una mascota.

Por lo cual más de 1.3 millones de perritos forman parte de las familias chihuahuenses, representando el 60% del total de mascotas.

Chihuahua concentra el 3% de los perros mascota del país, ubicándose en el 13.º lugar nacional.

El precio del alimento para mascotas disminuyó 0.9% durante el último año (junio de 2025 a junio de 2026).