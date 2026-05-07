Día de las Madres dejará 100 mdp en derrama económica

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que se espera una derrama económica de 100 millones de pesos en las celebraciones por el Día de las Madres.



En este sentido el líder del comercio formal, señaló que debido a la estreches económica algunos ciudadanos optarán por consentir a mamá de una manera austera, debido a que este año ha sido más difícil y el alza de los precios.



“Se hablaba de miles millones de pesos la gente este año si va a gastar pero si antes en promedio eran 2 mil pesos ahora va a ser de mil pesos, yo creo que porque hay una situación critica lo estamos viendo en la canasta básica y en los insumos, si a las personas la cuesta la materia prima también a nosotros con precios altos y esto nos está afectando”, comentó.



Asegura que la derrama económica puede llegar a los 100 millones de pesos con festejos en casa y compras pequeñas para el sector comercial.



Cabe destacar que el sector con mayor movimiento para el 10 de mayo se espera que sean los restaurantes, florerías y tiendas de ropa.