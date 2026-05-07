Encabeza Maru Campos reunión de Mesa de Seguridad en Ciudad Juárez

Este jueves la gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad en Ciudad Juárez.

En la reunión estuvo acompañada por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez y el encargado del despacho en la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto.

La mandataria destacó la suma de esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad: “rabajamos en coordinación para fortalecer las acciones que nos permitan seguir construyendo condiciones de tranquilidad para las familias chihuahuenses”.