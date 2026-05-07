“No me había tocado ver una caballada tan flaca, son cínicos”, dice Cuauhtémoc Estrada de diputados del GPPRI

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, arremetió en contra de los diputados locales del PRI, a los cuales calificó de cínicos, luego del debate que se registró ayer en la Sesión Ordinaria debido a los casos Chihuahua y Sinaloa.

El coordinador de la bancada del PRI, Arturo Medina, “dijo que éramos incongruentes, doble cara e hipócritas, que porque habíamos pedido sacar a ciudadanos de la Sesión. Yo le contesto al coordinador Medina y a toda la bancada del PRI. Son cínicos ellos. Totalmente cínicos. Porque este Congreso, compañeras y compañeros, tiene una mesa directiva. Y tiene un presidente en la mesa directiva. Si yo les pregunto ahorita quién es ese presidente en la mesa directiva, me van a decir que es el diputado (Guillermo) Ramírez. Y si yo les pregunto a qué partido pertenece el diputado Ramírez, me van a decir que es el PRI. Y si yo les pregunto quién coordina el diputado Ramírez, me van a decir que el coordinador Medina. Y si les pregunto quién ordenó el retiro de personajes ayer que le estaba faltando al respecto a dos diputadas, me van a decir que el diputado Ramírez. Y el cínico de Medina viene y dice que fuimos nosotros”, dijo Estrada.

El morenista agregó que “el diputado Ramírez, de su bancada, como presidente del Congreso, en atención a lo que establece la Ley Orgánica, retiró ayer a cerca de cinco jóvenes que estaban agrediendo a dos diputadas. Son cínicos. Es ignorante el diputado Medina, porque desconoce la Ley Orgánica del Congreso. El diputado Ramírez, de su bancada, actuó conforme a la Ley Orgánica. Yo entiendo que el diputado Medina la desconoce y actuó con ignorancia, pero además miente, porque le dice que nosotros, como diputados de Morena, sacamos a la gente”.

“Esa orden y está grabada, les guste o no a los priistas y algunos que defiendan a los priistas, ahí están los videos. Es el diputado del PRI, Ramírez, como presidente de la mesa, quien ordena eso. ¿Ha solicitado nuestra? Sí, porque estaban agrediendo a dos diputados. Y es doble cara el PRI, muy doble cara. Fíjense, han visto ustedes y dicen que el día de ayer se sube el diputado Alfredo Chávez y dice que es lamentable la falta de tolerancia”, añadió Estrada.

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