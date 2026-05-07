Cumple Marco Bonilla con estudiantes de la Secundaria Técnica 77; entrega nueva cancha de fútbol

El alcalde Marco Bonilla entregó la nueva cancha de fútbol rápido de la Secundaria Técnica 77, obra ganadora del Presupuesto Participativo 2025 que hoy brinda a las y los estudiantes un espacio digno para la práctica deportiva, la convivencia y el desarrollo integral.

El proyecto contempló la construcción de una cancha de fútbol rápido con pasto sintético, porterías metálicas, malla ciclónica, gradas con techumbre metálica y alumbrado LED, entre otras mejoras que permitirán a la comunidad estudiantil realizar actividades deportivas y escolares en mejores condiciones.

Durante su mensaje, el Alcalde destacó que con esta obra se cumple un compromiso con las y los estudiantes, quienes ahora cuentan con un espacio adecuado y seguro para practicar deporte y convivir como se merecen.

Asimismo, Marco Bonilla resaltó que el programa del Presupuesto Participativo se ha consolidado como un referente en Chihuahua Capital, al permitir que las y los ciudadanos participen directamente en las decisiones para mejorar sus colonias, escuelas y espacios públicos.

Por su parte, la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras, reconoció el trabajo conjunto de vecinas, vecinos, docentes y comunidad estudiantil, quienes lograron reunir más de mil 400 votos para hacer realidad este proyecto.

A su vez, el director de la Secundaria Técnica 77, José Teófilo Álvarez, agradeció al Gobierno Municipal por la construcción de esta obra, destacando que además de brindar un espacio seguro para la práctica deportiva, contribuye a dignificar el entorno escolar y mejorar la calidad de vida de las y los estudiantes.

Con una inversión aproximada de 5.7 millones de pesos, esta obra beneficia de manera directa a más de 300 estudiantes, quienes ahora cuentan con un nuevo espacio para torneos, actividades escolares y eventos comunitarios.