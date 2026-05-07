Encabezan Andrea Chávez y Marco Bonilla preferencias para la gubernatura, según Massive Caller

Según un sondeo hecho por Massive Caller, si hoy fueran las elecciones para renovar la gubernatura de Chihuahua, el 39.6 por ciento de la ciudadanía votaría por Morena, el 32.8 por ciento por el PAN, el 11.7 por ciento por el PRI, el 3.9 por ciento por una candidatura independiente, el 2.7 por ciento por Movimiento Ciudadano.

La encuesta realizada ayer miércoles indica que de las personas que votarían por el PAN, el 43.4 por ciento prefiere a Marco Bonilla como el candidato, el 25.3 por ciento por Gilberto Loya, el 9.5 por ciento por Daniela Álvarez y el 9.2 por ciento por Jesús Valenciano.

Respecto a los simpatizantes de Morena, el 44.1 por ciento se inclina por Andrea Chávez como la candidata, el 26.6 por ciento por Cruz Pérez Cuéllar, el 5.9 por ciento por Juan Carlos Loera y el 5.3 por ciento por Ariadna Montiel.

En el PRI, Tony Meléndez encabeza las preferencias con un 43.7 por ciento, seguido de Omar Bazán con 17.2 por ciento y Alejandro Domínguez con un 13.8 por ciento.

Alfredo Lozoya resulta el favorito para una candidatura de Movimiento Ciudadano con un 40.9 por ciento y Julián LeBarón es visto como un perfil independiente con un 42.9 por ciento de preferencia.