Aprueba Congreso reformas para fortalecer difusión y comercialización artesanal

En Sesión Ordinaria el Congreso de Chihuahua aprobó el dictamen de reforma a la Ley de Fomento de las Actividades Artesanales del Estado, con el propósito de fortalecer la promoción, difusión y comercialización de las artesanías locales dentro de los programas y estrategias turísticas de la entidad.

La diputada Rosana Díaz Reyes, integrante de la Comisión de Turismo, en la exposición del dictamen ante el Pleno destacó que la reforma busca consolidar a la artesanía como un elemento fundamental de identidad, al tiempo que la posiciona como un eje estratégico dentro de la promoción turística del Estado.

Asimismo, detalló que instrumentos internacionales, como la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y lineamientos de organismos internacionales en materia de protección cultural y desarrollo económico, reconocen la importancia de preservar, promover y fortalecer las expresiones culturales tradicionales, incluidas las artesanías, como parte fundamental de la identidad de las comunidades.

En ese sentido, se estableció que la promoción artesanal debe entenderse como una política pública integral orientada no sólo a la difusión cultural, sino también al fortalecimiento económico de las comunidades artesanas, mediante acciones coordinadas entre autoridades estatales, municipales, sector privado y sociedad.

Las reformas aprobadas contemplan que el Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, se coordine con las instancias estatales y municipales en materia de turismo para garantizar la inclusión de las tradiciones y manifestaciones artesanales en todos los eventos y programas de promoción turística del Estado.

A la par, se impulsarán acciones enfocadas en producción, capacitación, infraestructura, regulación y profesionalización de las y los productores artesanales, además de propiciar espacios estratégicos para la exhibición y comercialización de los productos locales.

Por último, destacó que con las adecuaciones realizadas se fortalece el marco normativo en materia de actividades artesanales, a fin de consolidar su vinculación con el sector turístico, promover su preservación como parte del patrimonio cultural del Estado y potenciar su desarrollo económico de manera sostenible, permitiendo que los beneficios lleguen directamente a las comunidades creadoras.

Cabe destacar que, el tema en materia fue abordado en diversos foros de consulta en materia turística realizados en diferentes sedes de la Entidad, durante los meses de febrero y marzo de 2026, donde se coincidió en la necesidad de consolidar estrategias integrales que fortalezcan tanto al sector artesanal como al turístico de Chihuahua.

La iniciativa que dio origen a las reformas fue presentada por el diputado integrante del Grupo PRI, José Luis Villalobos García.