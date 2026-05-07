Inicia Municipio revisión de calificación crediticia con Fitch Ratings

Tesorería capitalina comenzó el proceso de revisión de la calificación crediticia con la calificadora Fitch Ratings sobre las finanzas públicas de Chihuahua Capital, tanto nacional como municipal.

La Tesorera Municipal, Amanda Córdova y la subdirectora de Egresos, Araceli Natividad, se reunieron de manera virtual con el equipo de analistas de la calificadora Fitch Ratings, para dar cumplimiento a la revisión que cada año se realiza para evaluar las finanzas del Municipio.

En dicha reunión se precisaron aspectos sobre el desempeño financiero Municipal, se plantearon las expectativas para periodos futuros sobre temas de recaudación, ejercicio de gasto, deuda pública, entre otros.

La información que se presentó en esta reunión será evaluada por Comité de la Calificadora Fitch Ratings en próximos días, para que ellos determinen la calificación del Municipio para el presente ejercicio.