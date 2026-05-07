Llegan elementos de la FGE a la FGR de Juárez

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron captados al ingresar a al delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez.

Un grupo de al menos 7 elementos ingresaron a la delegación, luego de darse a conocer que la FGR requirió a cerca de 50 integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para que declaren en las carpetas de investigación relacionadas con el operativo en “El Pinal” y con la muerte de dos estadounidenses.

Entre los elementos captados se encuentra Arturo Zuany, director de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas quien llegó a bordo de una camioneta, evitando dar declaraciones al respecto.