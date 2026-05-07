Se suma Bimbo al “Mercadito más barato”; ofertarán la canasta básica a 100 pesos

Esta mañana el subdirector de Desarrollo Económico Gabriel Varela, consejeras de la Central de abastos y el director de Bimbo Chihuahua Yoni Silva dieron a conocer que Bimbo de incorporar al Mercadito en su segunda edición.
Será este próximo 9 de mayo en el parque de la colonia Campesina en la calle Miguelitos y Azahares atrás de la Secundaria Federal #3.
Se espera la participación de 30 emprendedores ofertando la canasta básica con solo 100 pesos ante los altos costos que se encuentran algunos alimentos.
A continuación los paquetes:
Paquete mi bolsita
-1 kilo de papa
-1 kilo de aguacate
-1 kilo de manzana
-1 kilo de cebolla
-1 kilo de pepino
-1/2 kilo de tomate
-1/2 kilo de limón
-1/2 kilo de Jalapeño
-1 pieza de melón
-1 pieza de repollo
100 pesos
Paquete Bimbo
-Pan blanco
-Chocotorro
-Napolitano
-Donitas
-Nito
-Galletas lors
100 pesos
Oferta adicional en huevo a 40 pesos la cartera y frijol en 15 pesos la cartera.
Cabe destacar que será solo 2 mil despensas por lo cual esperan que los ciudadanos tomen su turno adecuadamente para evitar desorden.