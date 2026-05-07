Se suma Bimbo al “Mercadito más barato”; ofertarán la canasta básica a 100 pesos

Esta mañana el subdirector de Desarrollo Económico Gabriel Varela, consejeras de la Central de abastos y el director de Bimbo Chihuahua Yoni Silva dieron a conocer que Bimbo de incorporar al Mercadito en su segunda edición.

Será este próximo 9 de mayo en el parque de la colonia Campesina en la calle Miguelitos y Azahares atrás de la Secundaria Federal #3. 

Se espera la participación de 30 emprendedores ofertando la canasta básica con solo 100 pesos ante los altos costos que se encuentran algunos alimentos. 

A continuación los paquetes:

Paquete mi bolsita 

-1 kilo de papa 

-1 kilo de aguacate 

-1 kilo de manzana

-1 kilo de cebolla 

-1 kilo de pepino 

-1/2 kilo de tomate 

-1/2 kilo de limón  

-1/2 kilo de Jalapeño 

-1 pieza de melón 

-1 pieza de repollo 

100 pesos 

Paquete Bimbo

-Pan blanco 

-Chocotorro 

-Napolitano

-Donitas 

-Nito 

-Galletas lors 

100 pesos 

Oferta adicional en huevo a 40 pesos la cartera y frijol en 15 pesos la cartera. 

Cabe destacar que será solo 2 mil despensas por lo cual esperan que los ciudadanos tomen su turno adecuadamente para evitar desorden. 

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