Detuvo policía municipal a tres hombres tras riña en la colonia Los Arcos; uno fue puesto a disposición por presuntos delitos contra la salud

Elementos del grupo K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a tres hombres luego de atender un reporte de una riña en la colonia Los Arcos, donde además aseguraron una cantidad importante de una hierba con características similares a la marihuana.

Fue en el cruce de las calles Arco Contemporáneo y Portal de Ébano, donde los agentes acudieron en apoyo tras un reporte recibido vía radio.

Al llegar al lugar localizaron a tres hombres involucrados en un conato de riña. Dos de ellos se encontraban al interior de un vehículo Chrysler, mientras que un tercero estaba en el exterior portando un machete.

Mediante comandos verbales, los policías lograron controlar la situación y detener a José Javier B. V., Ubaldo B. V., y Leonardo M.

Durante una inspección preventiva, a Leonardo M. le fue localizado un frasco de vidrio con una hierba verde seca con características similares a la marihuana, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente por la probable comisión de delitos contra la salud.

Asimismo, el vehículo involucrado fue asegurado y trasladado para su puesta a disposición como parte del procedimiento correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.