Detuvo Policía Municipal a mujer con aparente cristal en la colonia Misael Núñez

Elementos del Grupo de Reacción K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron a una mujer de 32 años de edad, a quien le aseguraron cinco envoltorios con una sustancia de características similares al cristal.

Los agentes realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito en el cruce de las calles 20 y Nueva España, en la colonia Misael Núñez, cuando observaron a una mujer que circulaba a bordo de una bicicleta de color rojo y obstruía el paso de los vehículos, motivo por el cual procedieron a intervenir.

Al realizarle una inspección preventiva, localizaron cinco envoltorios de plástico transparente que contenían una sustancia blanquecina y granulosa, con características similares a la droga conocida como cristal.

Por este motivo, quien se identificó como Reyna Nallely M. E., de 32 años, fue detenida por su probable participación en delitos contra la salud.

La mujer, junto con la sustancia asegurada y la bicicleta, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.