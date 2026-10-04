Detuvo Policía Municipal a motociclista con aparente cristal

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 4 de octubre de 2026.- Policías municipales del Equipo de Proyectos Especiales (EPE) detuvieron a un hombre de 31 años por su probable participación en delitos contra la salud, tras localizarle un envoltorio con una sustancia de características similares al cristal.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de prevención y vigilancia, en las calles Tulipanes y Claveles y observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta negra sin placas.

Los policías le indicaron que detuviera la marcha mediante señales luminosas y sonoras, por lo que se detuvo en el cruce de las calles Lilas y Claveles y al realizarle una inspección superficial, los agentes localizaron un equivalente a 6 porciones de una sustancia semisólida y cristalina.

El detenido, identificado como Jorge Alberto A. G., fue trasladado al Centro de Detención Municipal Zona Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con lo asegurado, para las investigaciones correspondientes. La motocicleta fue trasladada al corralón del C4.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.