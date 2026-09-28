Detuvo Policía Municipal a hombre por presunto robo de vehículo con violencia en Vistas del Norte

Policías municipales detuvieron a un hombre de 27 años por su probable participación en el robo con violencia de una camioneta, ocurrido la noche del domingo en la colonia Vistas del Norte.

De acuerdo con el reporte, el propietario acomodaba su puesto de tamales en una camioneta Chevrolet Avalanche cuando dos hombres lo sorprendieron. Uno de ellos lo golpeó y, tras un forcejeo, ambos huyeron a bordo del vehículo.

Los agentes iniciaron la búsqueda y, metros adelante, localizaron la camioneta después de que chocara contra un vehículo estacionado. Uno de sus ocupantes permanecía en el lugar, mientras que el otro se había retirado.

Los policías detuvieron a Pablo Alonso G. U. y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.