Detuvo Policía Municipal a hombre con arma de fuego y aparente cocaína; aseguran motocicleta en Campesina Nueva

Elementos del Grupo de Reacción K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron a un hombre de 23 años de edad por la presunta portación de un arma de fuego, además se le aseguró el equivalente a 28 porciones de una sustancia con características similares a la cocaína y efectivo.

La intervención ocurrió en el cruce de la avenida Silvestre Terrazas y calle Privada de Begonias, en la colonia Campesina Nueva, donde los agentes observaron a un hombre que introducía entre su pantalón un arma de fuego tipo pistola.

El individuo se encontraba a bordo de una motocicleta Italika, modelo 2026, de color negro con amarillo y sin matrícula de circulación, acompañado de un niño de dos años de edad.

Durante la intervención, los policías aseguraron el arma, el envoltorio de plástico transparente con la aparente droga y el efectivo. Por estos hechos, Marcos Favian B. M. fue trasladado al centro de detención de la zona sur para su posterior puesta a disposición de la Fiscalía General de la República.

El menor fue canalizado a la Unidad de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (UNNA), mientras que la motocicleta quedó asegurada y fue enviada al corralón correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.