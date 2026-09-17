Detuvo Policía Municipal a hombre con arma de fuego en la colonia Santa Rosa

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de septiembre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Joshua Francisco S. H., de 38 años, por su probable responsabilidad en la portación ilegal de un arma de fuego, durante un recorrido de prevención y vigilancia en la colonia Santa Rosa.

Los agentes circulaban por el cruce de la avenida Independencia y la calle J. J. Calvo, cuando observaron a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, huyó y arrojó una mochila verde hacia el techo de un domicilio.

Los policías le dieron alcance y recuperaron la mochila, en cuyo interior localizaron un arma de fuego, calibre .40, con ocho cartuchos útiles.

El detenido fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur para su posterior puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, junto con el arma y los cartuchos asegurados.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.