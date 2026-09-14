Detuvo Policía Municipal a hombre con aparente droga y asegura motocicleta en Sol de Oriente

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Pedro D. M., de 28 años de edad, luego de localizarle presunta marihuana y cristal durante una intervención en la colonia Sol de Oriente, donde además fue asegurada la motocicleta en la que viajaba.

Los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia por las calles Punta Barrendos y Sol de Arneb, cuando observaron una motocicleta negra sin matrícula, cuyos tripulantes circulaban en zigzag y estuvieron a punto de impactar otros vehículos.

Tras darles alcance, los policías realizaron una inspección preventiva y presuntamente localizaron entre las pertenencias de Pedro D. M. un envoltorio con una sustancia con las características del cristal, así como otro con una hierba con las características de la marihuana.

El detenido fue trasladado al Centro Municipal de Detención Zona Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Por su parte, el conductor de la motocicleta, Jesús F. N. B., de 23 años, quedó a disposición del Juez Cívico por una falta administrativa. La motocicleta fue asegurada y trasladada para su resguardo.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.