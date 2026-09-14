Alex Ramírez pone en alto a Chihuahua como réferi internacional

El nombre de Chihuahua estuvo presente en uno de los principales escenarios de las artes marciales y deportes de contacto, con la participación del Máster Alex Ramírez como juez y réferi internacional en el Campeonato War of The Warriors 2026, celebrado en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

El fundador de la Asociación Nacional KOAS México fue parte del equipo encargado de impartir justicia en la jaula principal del torneo, donde durante las dos jornadas de competencia supervisó más de 50 combates de Kickboxing, Artes Marciales Mixtas (MMA) y Boxeo.

La competencia reunió a representantes de México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Cuba, quienes se dieron cita para disputar enfrentamientos en distintas disciplinas de combate. El torneo fue organizado por el Máster Jesús Alejandro Rangel, director de la Academia Rino, y contó con el respaldo de la FMKF, WDMAD y COMUDE Dolores Hidalgo.

La labor desempeñada por el chihuahuense fue reconocida por organizadores y participantes, quienes resaltaron su experiencia, profesionalismo y capacidad para conducir los enfrentamientos bajo los reglamentos establecidos.

Con esta actuación, Alex Ramírez continúa consolidando su trayectoria dentro de las artes marciales y los deportes de contacto, al representar a Chihuahua y México en competencias internacionales y contribuir al desarrollo de estas disciplinas.