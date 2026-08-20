Detuvo Policía Municipal a hombre con aparente cristal en colonia Desarrollo Urbano

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, durante recorridos de prevención y vigilancia en el distrito Zapata.

La detención se realizó en el cruce de la calle Treceava y calle Álamos, donde agentes detectaron a un masculino que portaba un machete, al realizarle una inspección, le localizaron un equivalente a 15 porciones de una sustancia con características similares al cristal.

El detenido fue identificado como José Ramón S. R., de 27 años, quien fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía Zona Centro por delitos contra la salud.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.