Detuvo Policía Municipal a hombre con aparente cristal en Camino Real

Policías municipales detuvieron a un hombre de 31 años por su probable participación en delitos contra la salud, tras localizarle un envoltorio con una sustancia con características del cristal en la colonia Camino Real.

La intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia y prevención en las calles Paseos del Ecuestre y Paseos de Falabella, donde los agentes realizaron una inspección a Manuel Aaron C. N. y encontraron entre su ropa la aparente droga.

El detenido fue trasladado al centro de detención de la zona sur para su registro, posteriormente el hombre y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado Zona Centro para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo. La persona mencionada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.