Detuvo Policía Municipal a hombre con 10 envoltorios de aparente cristal en Sierra Azul

Elementos del Grupo de Proximidad detuvieron a un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, durante un recorrido de prevención en la colonia Sierra Azul.

En el cruce de las calles Sierra Azul y Sierra San Joaquín, los policías observaron al hombre mientras presuntamente consumía una sustancia en la vía pública. Al realizarle una inspección, localizaron 10 envoltorios con una sustancia blanca y granulosa de características similares al cristal.

El detenido, identificado como Arturo L. A., fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con lo asegurado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.