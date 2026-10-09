Detuvo Policía Municipal a dos personas con órdenes de aprehensión vigentes

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 8 de octubre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre y una mujer en la colonia Jardines de Oriente, quienes fueron ubicados durante acciones de seguimiento a una investigación por el robo de dos bicicletas y posteriormente se confirmó que ambos contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban recorridos de investigación por calles de la colonia Jardines de Oriente, derivado de un reporte de robo a casa habitación registrado el pasado 30 de septiembre en un domicilio ubicado en la calle Barcelona, del fraccionamiento Puerta del Hierro.

En el lugar del robo, la afectada manifestó que al salir de su domicilio se percató del faltante de dos bicicletas, una de color azul y otra de color naranja, de las marcas Specialized y Trek, respectivamente, con un valor aproximado de 50 mil pesos.

Como parte de las diligencias, los agentes realizaban un recorrido por la calle Parque Sabatini, donde observaron a un hombre y una mujer, identificados como Daniel Fermín O. R. y Joseline Yamileth R. M., quienes se mostraron violentos ante la revisión.

Ambas personas fueron trasladadas a la Comandancia Sur para su registro y posterior presentación ante el Juez Cívico en turno. Durante la verificación de sus datos, se confirmó que contaban con órdenes de aprehensión vigentes, por lo que se dio parte a la autoridad correspondiente para continuar con el procedimiento legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.