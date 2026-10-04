Detuvo K9 a hombre con aparente cristal en la colonia Margarita Maza de Juárez

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 4 de octubre de 2026.- Elementos del grupo K-9 de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 41 años por su probable participación en delitos contra la salud, tras localizarle un envoltorio con una sustancia de características similares al cristal.

Fue durante recorridos de prevención y vigilancia en el cruce de las calles 80 y Méndez, en la colonia Margarita Maza de Juárez, donde los agentes observaron al hombre mientras fumaba de una pipa de cristal.

Al realizar una inspección, localizaron un equivalente a 3 porciones de una sustancia blanca y granulosa.

El detenido, identificado como Manuel M. P., fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con lo asegurado, para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo. La persona mencionada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.