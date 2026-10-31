Detuvo K-9 a joven con aparente cristal durante operativo en Valle de la Madrid

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 31 de octubre de 2026.- Elementos del grupo K-9 de la Policía Municipal detuvieron a un joven por su probable participación en delitos contra la salud, tras localizarle tres envoltorios con una sustancia de características similares al cristal.

La intervención ocurrió durante la madrugada de este sábado, en el cruce de la avenida Buena Vista y calle J. J. Calvo, en la colonia Valle de la Madrid, donde los agentes observaron a un hombre que arrojaba basura en la vía pública, por lo que se acercaron para entrevistarlo.

Durante una inspección preventiva, los policías localizaron los tres envoltorios transparentes con una sustancia granulada, por lo que procedieron a la detención de quien se identificó como Andrés R. S., de 22 años.

El detenido fue trasladado al Centro Municipal de Detención Zona Sur para su registro y posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con la sustancia asegurada, para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.