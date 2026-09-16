Detuvieron a sujeto con arma falsa en las cercanías del Grito de Independencia

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez indicó que durante la noche del Grito de Independencia se detuvo a un sujeto en las cercanías de la Plaza del Ángel con un arma de fuego falsa.

Aclaró que la detención ocurrió en fuera de la zona crítica, es decir, fuera de los arcos de seguridad que se instalaron en los diversos accesos.

Asimismo, en la zona crítica se reportaron dos menores extraviados que de manera rápida fueron entregados a sus familiares.

Además, alrededor de 20 personas fueron atendidas por paramédicos por lesiones leves como torceduras de pie o caídas desde su propia altura, sin requerir traslado hospitalario.