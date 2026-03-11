Detienen SSPE a presunto traficante de personas en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo la detención de Jesús Daniel A. D. en Ciudad Juárez, luego de ser sorprendido intentando cruzar a tres personas migrantes hacia los Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado martes en la colonia Rancho Anapra, cuando personal de videovigilancia del C7-iA detectó, a través de la Plataforma Centinela, a un grupo de personas que intentaba cruzar el muro fronterizo, por lo que se dio aviso inmediato a las unidades en campo.

Al arribar a la zona, los elementos ubicaron al grupo sobre las calles Ballena y Tiburón, donde al percatarse de la presencia policial intentaron huir. Sin embargo, fueron alcanzados por los agentes.

Durante la intervención, Jesús Daniel A. D. adoptó una actitud agresiva y opuso resistencia física contra los elementos, por lo que fue detenido de manera inmediata. En el lugar también se puso bajo resguardo a tres personas en situación de movilidad, todas originarias de México.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, mientras que las personas rescatadas fueron canalizadas a las autoridades competentes para su atención y seguimiento.

Estas acciones reflejan la efectividad de la Plataforma Centinela, así como del trabajo coordinado entre el personal de análisis, videovigilancia y las corporaciones de seguridad que operan en la zona norte del estado.

Estas acciones forman parte de la estrategia de Gilberto Loya para fortalecer la seguridad fronteriza y el combate a los delitos que afectan a la población, porque con seguridad damos resultados.