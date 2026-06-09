Detienen integrante de La Línea por narcomenudeo y halconeo en Jiménez

• Dijo pertenecer al grupo delictivo “La Línea”

En un Operativo Conjunto Integrado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, y el Ejército Mexicano, se detuvo en el municipio de Jiménez a un masculino de 29 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de narcomenudeo y contra la seguridad de la comunidad, conocido como “halconeo”.

La detención en flagrancia de quien se identificó como Máximo Emmanuel F. R., quien dijo pertenecer al grupo delictivo denominado “La Línea”, fue en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en donde las autoridades le aseguraron lo siguiente:

– 01 radio de comunicación en color negro, marca X-Tratalk.

– 01 teléfono celular marca IPhone.

– 10 bolsas de plástico transparente con diversas porciones de mariguana.

– 01 motoneta marca Vento, de color gris.

Tras informarle sus derechos, el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público que realizará las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos de esta representación social, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).