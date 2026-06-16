Detienen en Sinaloa a El 24, el jefe regional de la facción del Chapo Isidro

Fuerzas federales asestaron un golpe a células delictivas generadoras de violencia en Sinaloa con la captura de 11 presuntos integrantes, entre ellos Iván Raymundo Olivas Reyes, alias “El 24”, señalado como jefe de zona de la facción del grupo criminal “Chapo Isidro”, además del decomiso de armas, drogas y el desmantelamiento de narcolaboratorios.

Los principales golpes se concentraron en Culiacán y Mocorito, donde elementos de la SSPC y la FGR capturaron a “El 24”, además de Patricio Albarrán Patiño, alias “Pato”; Esequiel Bueno Madero y Jorge Aruanjo Madriles, también presuntos integrantes de la misma facción criminal liderada por Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”.

El Gabinete de Seguridad federal informó este lunes que a dichas personas se les aseguraron dos vehículos, cuatro armas de fuego largas, un arma de fuego corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

También hubo otros operativos en Concordia, El Rosario, Mocorito, Mazatlánas, San Ignacio, Escuinapa y Elota, en los que aseguraron 35 armas de fuego, incluido un fusil Barrett, más de 280 cargadores, alrededor de 7 mil cartuchos, chalecos y placas balísticas, además de una cuatrimoto y un vehículo con reporte de robo.

Además se decomisaron siete kilos de goma de opio y localizaron un campamento presuntamente utilizado por grupos delictivos.

Asimismo, en Culiacán y Cosalá fueron inhabilitadas seis áreas utilizadas para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron un reactor de síntesis orgánica y más de 5 mil litros y 250 kilos de sustancias químicas para elaborar metanfetaminas, lo que representó una afectación económica estimada en 110 millones de pesos para la delincuencia organizada.