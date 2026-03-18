Detienen a sujeto con bolsa de cocaína en Ascensión

• Se le aseguró una bolsa con cocaína

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, arrestaron por delitos contra la salud a quien se identificó como César E. T., en Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión.

La detención en flagrancia por narcomenudeo, se registró en la calle Galeana, entre Allende y José Inés Salazar de la colonia Centro, luego de realizarle una revisión corporal en la que se le aseguró una bolsa transparente, que contiene una sustancia cristalina y granulada, con las características de la droga conocida como cristal.

El masculino y la metanfetamina, quedó a disposición del Ministerio Público que realizará las investigaciones que llevarán a esclarecer su situación legal.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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