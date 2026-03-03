Detienen a sujeto con arma y drogas en Aldama

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Estado Mayor, detuvieron en el municipio de Aldama a un masculino, a quien le aseguraron 1.300 kilogramos de marihuana, cargadores abastecidos y cartuchos útiles, tras atender un reporte ciudadano por portación de arma de fuego.

Los hechos se registraron el 2 de marzo de 2026, luego de que, durante recorridos de reforzamiento táctico, se recibiera una alerta sobre un masculino a bordo de un vehículo negro sin placas, presuntamente armado, en la colonia Los Álamos.

Al no localizarlo en el punto inicial, los elementos ampliaron el operativo y a las 13:25 horas ubicaron el vehículo en el cruce de Paseo de los Álamos y calle Corea. Al marcarle el alto, el conductor descendió e intentó huir de manera pedestre, siendo alcanzado metros adelante.

Tras la inspección, se localizó en el interior un arma larga. Asimismo, se aseguraron dos cargadores metálicos, así como un total de 26 cartuchos.

En el vehículo también fueron localizados siete paquetes envueltos en cinta canela y cinco envoltorios de plástico transparente que contenían hierba verde seca con las características propias de la marihuana, con un peso total aproximado de 1.300 kilogramos.

El detenido, identificado como Miguel Ángel M.H, de 35 años de edad y originario de Aldama, fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en Ciudad Aldama para las investigaciones correspondientes.

La SSPE reiteró que los recorridos de reforzamiento táctico y la atención oportuna a reportes ciudadanos continúan siendo fundamentales para inhibir conductas delictivas y fortalecer la seguridad en la región.