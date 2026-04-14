Detienen a sujeto con 83 dosis de cocaína en Ciudad Juárez

Como resultado de los operativos permanentes en el combate a los delitos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a José Ángel R. L., por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

El arrestó se registró cuando el masculino, de 24 años de edad, circulaba por la calle Francisco López García de la colonia Manuel J. Clouthier y al realizarle una revisión se le aseguró:

• 83 envoltorios de plástico transparente, que cada uno contiene un polvo blanco y fino, con características propias de la cocaína, con un peso total de 38 gramos.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de salvaguardar la integridad de la comunidad.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).