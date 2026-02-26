Detienen a mujer por explotación sexual, explotación laboral, trata de personas y violencia familiar

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron con una orden de aprehensión a Isamar C. L., quien aparece como probable responsable de trata de personas con fines de explotación sexual, explotación laboral, trata de personas para fines de mendicidad y violencia familiar.

La detención de la citada persona se llevó a cabo al medio día de este jueves en las calles Miguel Sígala y Tecnológico de la colonia 20 aniversario, en la ciudad de Chihuahua.

De inmediato fue puesta a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 459/2026 para ser llevada a la audiencia en la que el Ministerio Público formulará imputación en contra por los citados delitos cometidos en perjuicio de dos víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).