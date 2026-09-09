Detienen a masculino por incumplimiento de la obligación alimentaria en la colonia Santa Rosa

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Heriberto S. M., persona que contaba con una orden de aprehensión por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado.

La captura del masculino de 45 años de edad, fue la mañana de este miércoles, en la colonia Santa Rosa de la ciudad de Chihuahua.

Fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, que giró el ordenamiento judicial cumplimentado, solicitado por la Fiscalía Especializad en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

En la audiencia inicial un agente del Ministerio Público hará de su conocimiento que le atribuye no proporcionar manutención a la víctima.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)