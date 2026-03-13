Detienen a masculino al desmantelar auto con reporte de robo

Elementos de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos en la Fiscalía Zona Occidente, la tarde de ayer jueves detuvieron a un masculino que se hallaba desmantelando un vehículo que contaba con reporte de robo.

La movilización se registró luego de un reporte anónimo que alertaba sobre el lugar en donde se encontraba un vehículo con reporte de robo en el Ejido Juárez, también conocido como Juárez Guerrero (El Cajonero), en el municipio de Guerrero.

En el sitio indicado, los agentes ministeriales encontraron a quien se identificó como Javier Humberto R. Q., de 33 años de edad, cuando estaba quitando piezas automotrices de un vehículo de la marca Ford, línea Fusion, modelo 2012, color plata, el cual cuenta con reporte de robo interpuesto el 10 de marzo del 2026, en el municipio de Cuauhtémoc.

El detenido, así como el vehículo asegurado fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).