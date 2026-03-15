Detienen a la ‘Pastrana’, líder del Cártel de Sinaloa en Cancún

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo confirmó la detención de una mujer identificada como Maribelli “N”, alias la Pastrana, presunta líder de una célula del Cártel de Sinaloa en Cancún.

Detalles de la detención

La captura ocurrió en la Supermanzana 237 de la localidad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez. De acuerdo con un comunicado este sábado 14 de marzo de 2026, elementos de la Policía de Investigación detectaron a dos personas realizando un intercambio de bolsitas de mariguana junto a una camioneta con las puertas abiertas.

Al notar la presencia policial, un hombre logró darse a la fuga entre los predios aledaños. Sin embargo, los agentes cerraron el paso a Maribelli “N” cuando intentaba abordar el vehículo sobre la calle 130, procediendo a su detención inmediata.

Objetos y sustancias aseguradas

Tras la inspección realizada a la Pastrana y al vehículo, las autoridades aseguraron los siguientes elementos:

Narcóticos: 89 dosis de vegetal verde (presunta marihuana), 28 dosis de fragmentos cristalinos (presunto cristal) y 23 dosis de fragmentos blancos (presunta piedra).

Armamento: Un arma de fuego tipo escuadra marca Taurus con un cargador abastecido con 19 cartuchos útiles calibre .380.

Efectivo: Ocho mil pesos mexicanos y 294 dólares americanos en billetes de diversas denominaciones.

Vehículo: Una camioneta blindada marca Chevrolet, modelo Tahoe, color azul, con placas del estado de Sinaloa.

Otros artículos: Cuatro tarjetas bancarias, un pasaporte mexicano a nombre de la detenida y un teléfono iPhone.

La detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

Se le investiga por su probable participación en delitos contra la salud y violación a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos.

Con información de López-Dóriga Digital