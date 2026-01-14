Detienen a femenina en posesión de 76 dosis de cristal en Praderas del Sur

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Estrella Lizbeth S. S., por posesión de envoltorios de plástico que contenían metanfetamina.

Cerca de las 12:55 horas de ayer martes, los agentes investigadores le mercaron el alto a la conductora de un vehículo de la marca Ford, línea Taurus, color arena, modelo 2013, en el cruce de las calles Lucero y Praderas de Macahui, de la colonia Praderas del Sur, en Ciudad Juárez.

Tras una inspección policial, detectaron que traía entre sus pertenencias 76 envoltorios de plástico tipo ziploc que contenían la droga con un peso total de 36 gramos.

La detenida de 29 años de edad, el vehículo y la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, para la continuación de la investigación por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).